Santiago Wanderers se abraza en su aniversario y es solitario puntero

En el día en que el cuadro de Valparaíso cumple 133 años de existencia, tenía que disputar el encuentro válido por la fecha 21 de la Liga de Ascenso Caixun, frente a Deportes Temuco.

Pero no solo un año más de vida celebra la parcialidad Caturra, sino que también celebra por el triunfo conseguido en la Región de Araucanía.

En una primera mitad en donde al elenco de Santiago Wanderers le tocó defenderse, sobre todo los primeros 30 minutos del partido, con buenas actuaciones de Luis Acevedo y de Diego Buonanotte en el cuadro del “Pije”, que hicieron trabajar a la zaga caturra y en especial al portero Eduardo Miranda quien tuvo buenas atajadas para mantener su arco en 0, ya pasado el primer tercio del encuentro “Los Decanos” encontraron los espacios en el campo y comenzaron a hacer su juego, así fue como en el minuto 41, tras un buen centro de Jorge Luna, apareció desde atrás Ethan Espinoza para cabecear y anotar el primer tanto del encuentro.



Ya en el complemento y con la tranquilidad del resultado a favor, “los verdes” mantuvieron la posesión del balón, y aprovechando las contras para hacerle daño a “Los Temucanos” como lo hicieron en el minuto 86 cuando con una buena jugada de Josepablo Monreal, quien aguanta la pelota, se saca la marca de un defensor y le entrega un buen pase a Jorge Paul Gatica para que anote el segundo gol del encuentro, y darle el triunfo definitivo por 2 goles a 0 a Santiago Wanderers.

Con este resultado “Los Caturros” escalan hasta la primera posición del campeonato y dormirán como punteros a la espera de lo que será el partido entre Deportes Copiapó y Deportes Concepción el día Sábado a las 17:30 en la Región de Atacama.

