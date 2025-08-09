Santiago Wanderers le dio un golpe letal a Copiapó y acaricia la punta del torneo

Santiago Wanderers puso el torneo de Ascenso en un momento de alta tensión al imponerse este sábado por 1-0 a Copiapó en el marco de la fecha 20 y darle caza a este mismo equipo en el liderazgo (ambos quedaron con 33 puntos).

Ello a la espera de lo que pueda hacer esta noche San Marcos de Arica (32) que, de ganar como local a Temuco, los desplazaría ambos.

Un agónico penal en los descuentos, anotado por Leandro Navarro, le dio la victoria a los porteños en el encuentro disputado en el estadio Luco Fariña de Quillota.

El partido estuvo marcado por la intensidad y las expulsiones, donde el cuadro visitante terminó con tres jugadores menos tras las tarjetas rojas a Fabián Torres (71'), Briam Acosta (90') y Carlos Salomon, sobre el final del compromiso.

Durante la jornada sabatina, Rangers igualó 0-0 con Santiago Morning y Santa Cruz cayó en casa por 2-1 ante Universidad de Concepción.

PURANOTICIA