Santiago Wanderers empata con Deportes Puerto Montt y alcanza a Cobreloa en la cima del Ascenso

Con poco más de cinco mil personas en las tribunas del estadio Elías Figueroa Brander, Santiago Wanderers igualó a uno ante Deportes Puerto Montt, alcanzando a Cobreloa en lo más alto del a Liga de Ascenso.

Tras un arranque reñido y con opciones para cada equipo, los caturros abrieron la cuenta con un frentazo de Marcos Camarda (33'), quien luego fue sustituido por Jorge Luna debido a problemas físicos.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho al Decano del fútbol chileno. En el tramo inicial del complemento la visita se encontró con un penal, el cual fue convertido por Richard Paredes (57').

Al final, pese a los cambios que introdujeron los entrenadores, el marcador no se movió más y los porteños cosecharon una igualdad que, al margen de la amargura por no sostener la ventaja, les permitió llegar a los mismos 35 puntos del líder que juega a partir de las 15:00 con Unión San Felipe.

Por su parte, los Hijos del Temporal firmaron su tercer partido en fila sin poder ganar en la categoría, quedando en cuarta ubicación con 31 unidades.

El próximo sábado a las 15 horas, Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Iquique en la Región de Los Lagos, mientras que Santiago Wanderers visitará Quillota para medir fuerzas con San Luis desde las 19:30 del lunes 24.

PURANOTICIA