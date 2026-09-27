Deportes Concepción avanza a cuartos de final de Copa Chile tras vencer a Curicó

Deportes Concepción se hizo respetar ante su gente en el estadio Ester Roa Rebolledo y venció por 2-0 a Curicó Unido, avanzando a cuartos de final de Copa Chile por un marcador global de 6-0.

Aunque la llave estaba prácticamente cerrada tras la contundente victoria del cuadro lila en el duelo de ida, igualmente el elenco tortero hizo lo posible para al menos acortar la distancia.

Los pupilos de Damián Muñoz tomaron el protagonismo de las acciones en el primer tiempo y tuvieron varios acercamientos al portero Nicolás Araya, pero no pudieron doblegarlo.

El dueño de casa hizo un par de ajustes en el complemento que le permitieron acercarse al arquero Thomas Vergara. Pero la visita no se quedó de brazos cruzados y tuvo una clara chance en los pies de Benjamín Inostroza que manoteó Araya (69').

A pesar de los embates maulinos, fue el León de Collao el que abrió la cuenta. Joaquín Montecinos remató, el golero dio rebote y el propio delantero centró para que Ethan Espinoza abriera la cuenta con un cabezazo (75').

"Joaco" volvió a ser protagonista sobre el final del cotejo, cuando mandó un balón aéreo para el frentazo de Ariel Cáceres (88') que selló la victoria y el paso de los penquistas a los cuartos de final.

En dicha instancia, Deportes Concepción medirá fuerzas con el vencedor del cruce entre Deportes Santa Cruz y O'Higgins.

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