Francisca Crovetto pide más recursos tras ganar plata en los Juegos Suramericanos

La destacada deportista nacional Francisca Crovetto puso fin a dos años de inactividad en megaeventos y regresó en gloria y majestad a los Juegos Suramericanos de Santa Fe, donde se quedó con la medalla de plata.

La atleta analizó su actuación en diálogo con radio ADN y afirmó que "fue una mezcla de emociones, pero todas muy buenas. En términos competitivos también me sentí muy bien disparando. Tiré récord en Juegos Sudamericanos, 119 en 125, el récord anterior ya era mío, en Cochabamba 2018".

"En la final, Mara (Kucharski, de Argentina) fue mucho más fuerte que yo, fueron ahí dos platos que nos separaron de la medalla de oro, pero muy contenta también con esa parte, sabiendo que hay muchas cosas que trabajar. Tengo que mejorar las finales, que también cambiaron después de París 2024", agregó la chilena, quien ganó el oro en la capital francesa hace dos años.

Respecto a la histórica actuación de la delegación nacional, la criolla remarcó que "eso es reflejo de que nada de esto es casualidad, aquí hay años de trabajo de los deportistas, de su familia y también de las instituciones deportivas en Chile. Se ha ido entendiendo con el paso de los años, de las décadas, que el deporte es una política de Estado y eso se ve reflejado en la inversión, que esperamos que sea más el próximo año".

En esa misma línea, haciendo alusión a hechos que se han tomado la agenda en los últimos días. la oriunda de San Miguel sostuvo que "sé que hay recortes presupuestarios, pero el alto rendimiento siempre necesita más y mejores recursos, bien distribuidos, bien enfocados. También se necesita del aumento del interés de la empresa privada, en apostar por el alto rendimiento e invertir en él, pero esto no es casualidad y es un trabajo de muchos años".

A modo de ejemplo, "Fran" expuso que "Colombia, que está más arriba en el medallero, es una nación que ha hecho una inversión desde los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. O sea, nos llevan varios años de ventaja desde como repensaron el deporte".

Para cerrar, Crovetto indicó que "nosotros partimos el año 2010 con esta política de estado del Plan Olímpico, el 2014 se crea el Team Chile y así se han ido mejorando el sistema Prodar, el artículo 12, pero aún nos falta y creo que estamos bien encaminados, pero no tenemos que perder el foco".

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