Universidad de Chile venció a Everton en la reanudación por Copa Chile

En un estadio Nacional vacío, Universidad de Chile sostuvo el resultado a su favor y derrotó por 1-0 a Everton en el duelo de ida de los octavos de final de Copa Chile, en un compromiso con bastante historia.

El partido se retomó a contar del minuto 82, momento en el cual la barra del cuadro azul lanzó bengalas a la cancha y a una de las tribunas del estadio Sausalito, poniendo en riesgo a futbolistas propios y fanáticos contrarios.

A raíz de estos incidentes y tras una larga reunión con los clubes y autoridades locales, el árbitro Piero Maza ordenó la suspensión del cotejo, decisión que provocó molestia en el conjunto auriazul, que pretendía que se le diera por ganador de la llave.

Hasta antes de los incidentes, los estudiantiles iban ganando por la cuenta mínima gracias a un tanto de Juan Martín Lucero, quien remató casi en la boca del arco y cuando la pelota estaba por ingresar, fue impulsada por el zaguero rival Hugo Magallanes (61').

Los ocho minutos restantes de tiempo reglamentario más los seis de descuentos se disputaron con un buen ritmo, con ambos equipos buscando el gol y aunque la responsabilidad estaba del lado de los ruleteros, fue la U la que estuvo más cerca de convertir.

La revancha se disputará la tarde de este domingo a contar de las 17:30 horas en el mismo estadio, pero solo con parcialidad de Universidad de Chile.

Everton

Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes (Braian Martínez, 82'), Diego Oyarzún, Vicente Fernández (Nicolás Baeza, 82'); Amaro León (Josué Ovalle, 67'), Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos (Julián Alfaro, 67'); Nicolás Montiel (Cristian Palacios, 74'), Alan Medina. (DT: Walter Ribonetto)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Tobías Reinhart, Marcelo Díaz (Charles Aránguiz, 67'), Javier Altamirano (Israel Poblete, 76'), Nicolás Fernández; Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero (Ignacio Vázquez, 76'). (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA