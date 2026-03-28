Santiago Wanderers descarta cobros por indumentaria a su plantel Sub 20

A través de un comunicado oficial publicado en sus plataformas digitales, Santiago Wanderers salió al paso de las versiones que circulaban sobre un supuesto cobro de uniformes a los integrantes de su categoría Sub 20, quienes recientemente se coronaron campeones de la Copa Libertadores.

La institución de Valparaíso fue enfática en señalar que todas sus divisiones disponen de los implementos necesarios para su desempeño sin costo alguno para los deportistas. En ese sentido, el club recordó que durante la presente temporada se formalizó un vínculo con Joma como proveedor técnico del Fútbol Joven, subrayando que los gastos operativos son asumidos íntegramente por la entidad.

Al respecto, el documento emitido por el equipo caturro precisó: “Todas las ramas deportivas cuentan con la totalidad de su indumentaria. De hecho, este año el club firmó a Joma como sponsor oficial del Fútbol Joven y los costos son, lógicamente, responsabilidad del club”.

Sobre la controversia específica, la dirigencia explicó que la situación se originó por un deseo de los propios futbolistas de conservar las prendas utilizadas en el torneo internacional. Según detalló el club, “lo que en este caso sucedió fue una conversación entre nuestro plantel y el club, producto de que los jugadores querían conservar la indumentaria de la copa como recuerdo, por lo que se llegó a un acuerdo para que pudiesen adquirirla a precio de costo, pero en ningún caso se les obligó a pagar por su ropa de trabajo”.

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