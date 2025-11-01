Santiago Wanderers cae ante Magallanes y peligra su cupo en la liguilla

Santiago Wanderers retornaba este sábado a jugar como local en el estadio Elías Figueroa luego de nueve meses, y la ocasión era inmejorable: de ganar a Magallanes, aseguraba de inmediato su cupo para la liguilla de la Liga de Ascenso.

Pero la jornada, al final, fue terrible para los porteños porque a pesar de haber abierto el marcador por intermedio de Ethan Espinoza (36’), terminaron perdiendo luego de los goles conseguidos por Martín Araya (60’) y Vicente Conelli (84’) de penal.

Los carabeleros lograron dar vuelta el marcador incluso con un jugador menos por la expulsión sufrida por Elías Barrios tras estar sólo siete minutos en la cancha.



Con esta caída, Santiago Wanderers (41 puntos) dependerá de otros resultados para saber si se clasifica a la liguilla.

Ello porque Antofagasta (40), que juega este domingo como local ante Santa Cruz, y San Luis (39), que debe enfrentar como visita al descendido Santiago Morniing, bien podrían desplazarlo y dejar a los caturros un año más sin poder llegar a la Primera División.

