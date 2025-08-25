¿Santiago Wanderers, al borde del abismo financiero? Reinaldo Sánchez asegura que club pierde $70 millones al mes y culpa al Gobierno

Una profunda crisis económica atraviesa Santiago Wanderers de Valparaíso, según dio a conocer su presidente, Reinaldo Sánchez, en el marco de una actividad asociada al aniversario Nº133 del elenco caturro durante este fin de semana en Mantagua.

El mandamás del Decano del fútbol chileno aseguró que por cada partido que disputa el plantel de honor del club como local se pierden cerca de $10 millones, situación por la que culpó directamente al Gobierno, a través de las delegaciones presidenciales.

"Tenemos hartos problemas, muchos problemas. Wanderers pierde en cada partido más de $10 millones y las autoridades insensibles lo único que hacen es castigar... unos delegados presidenciales pero horribles de maldadosos", sostuvo.

Luego, precisó que son cerca de $70 millones los que pierden al mes, lo que se debe en gran parte para cumplir con todas las exigencias que hacen las autoridades gubernamentales y que deben cumplir los clubes en materia de seguridad.

"No es solamente problema de Wanderers, es de todos los clubes, por esa obligación estúpida. Ayer veía a Recoleta jugar sin público (de Wanderers), cuando fácilmente habrían habido unos 2 mil wanderinos. ¿Para que lo hacen? ¿Qué sentido tiene?", cuestionó con evidente molestia el presidente el elenco nacido en Valparaíso.

Sánchez detalló que sólo en vallas de seguridad –las que, a su juicio, "no sirven para nada"– gastan más de $4 millones al mes; a lo que se deben sumar unos $5 millones por concepto de guardias de seguridad; además de los respectivos traslados.

Otro punto en el que centró sus críticas dice relación con las prohibiciones de venta –como bebidas gaseosas– en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, las cuales sí se autorizan en el estadio Lucio Fariña de Quillota. "No hay ninguna ayuda de nada, lo único que hacen es castigarnos una vez tras otra", apuntó el timonel caturro.

"¿Cuál es la razón? A lo mejor seré yo muy antipático para ellos. No sé, pero desanima. Desanima estar poniendo todos los meses $70, $80 millones. Ojalá que encuentren a alguien en el futuro que lo haga, pero yo ya estoy un poco cansado de eso”, lanzó.

Además, criticó que el Municipio de Valparaíso no preste el estadio O'Higgins para la rama femenina de fútbol y que el Municipio de Viña del Mar no ceda el estadio Sausalito para el plantel masculino. “¿Por qué lo hacen? ¿Qué razón? El Delegado Presidencial no tiene nada que ver, es un problema municipal. Pero creo que entre la gente de Viña y de Valparaíso no lo quieren prestar. Qué salvajada, qué maldad más grande no prestar el estadio de Sausalito", agregó Sánchez en la conferencia de prensa.

Por último, sostuvo: "¿Cuántos partidos nos han tocado a las 8 de la noche en Quillota? ¿En qué se va a venir la gente, si no hay recorridos? ¿Qué persona va a ir, de nuestros hinchas? Irse a las 8, estar en Santiago y después devolverse a las 11 de la noche, llegar a su casa, para ir a trabajar al otro día. ¡Qué maldad! ¿Cómo pueden ser tan malos?".

PURANOTICIA