Santiago Pedrero ganó el premio al mejor try del año

El rugby chileno sigue teniendo un año histórico.

Y es que, a la clasificación al Mundial de Australia 2027, se unió un gran reconocimiento internacional a un integrante de Los Cóndores: Santiago Pedrero, segunda línea, ganó el premio al mejor try del año, reconocimiento entregado por World Rugby.

El chileno fue galardonado por su ensayo frente a Samoa en el duelo de ida por las clasificatorias al Mundial.

La jugada fue la conclusión de una impresionante sucesión de pases para que Pedrero consiguiera el primer try de su carrera en la selección.

La elección en favor de Pedrero fue en base a votación popular en redes. Si bien el próximo martes se conocería al ganador, World Rugby se adelantó y este sábado proclamó como vencedor al chileno, quien en los próximos días recibiría el trofeo.

Pero Santiago Pedrero no es el primer chileno en conseguir este galardón puesto que, en 2022, Rodrigo "Yoyo" Fernández ganó este premio, también gracias a un try jugando por Los Cóndores.

