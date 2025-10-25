Santiago Morning se encomienda al TAS y un milagro para mantener la categoría

En una infartante jornada sabatina con tres partidos en paralelo, Santiago Morning quedó al borde del abismo en la Liga de Ascenso luego de caer por 2-0 en su visita a Unión San Felipe.

El conjunto aconcagüino fue amplio dominador de las acciones a lo largo de los noventa minutos y luego de transformar en figura al portero rival en el primer tiempo, Diego Cuéllar y Sergio Vergara firmaron el triunfo que decretó la salvación de los albirrojos con 30 puntos.

Por su parte, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz también aseguraron la permanencia. Mientras los torteros empataron a uno con Deportes Recoleta, el elenco unionista venció por la cuenta mínima a San Marcos de Arica e igualando la línea de 31 unidades de los maulinos.

Con esta combinación de resultados, el cuadro microbusero se mantuvo como colista con 26 positivos y quedó pendiendo de un hilo, ya que si mañana Magallanes al menos empata con Deportes Antofagasta, decretará el descenso de los pupilos de Cristian Febre.

Sin embargo, todos los protagonistas de la parte baja de la tabla siguen a la espera de lo que ocurra con el "Chago", que está en alerta máxima por el fallo del TAS que podría devolverle las nueve unidades que le restaron inicios de año por problemas administrativos.

Pero no solo eso. En la V Negra también están atentos al dictamen del Tribunal de Disciplina de la ANFP ante las denuncias de Magallanes y Cobreloa por la presencia presuntamente irregular en la banca del gerente deportivo del club, Esteban Paredes -quien volvió a sentarse en el banquillo esta tarde-, para los triunfos de su equipo sobre carabeleros y loínos. Un revés en esta instancia, le quitaría seis puntos al combinado bohemio.

Así entonces, habrá que aguardar por lo que ocurra durante la próxima semana para saber si Santiago Morning tiene una vida más o, por el contrario, descenderá para jugar por primera vez en su historia en Segunda División Profesional.

