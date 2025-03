Santiago Morning recurre al TAS para revertir severa resta de puntos en la Liga de Ascenso

Tras las recientes y fallidas incursiones de Deportes Melipilla y Universidad de Chile en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), otro elenco nacional decidió recurrir al citado organismo para revertir un severo castigo.

Se trata de Santiago Morning, conjunto que fue sancionado con una resta de nueve puntos para la actual Liga de Ascenso por el atraso en el pago de las cotizaciones previsionales del plantel durante los meses de octubre y noviembre del año pasado.

En conversación con el portal Primera B Chile, Luis Faúndez, histórico dirigente del conjunto bohemio, apuntó que "ese es un tema de tribunales que tengo plena confianza que van a ser revertidos en el TAS".

"Están hechas ya las demandas al TAS, ya fue notificada la ANFP con eso y creo que se va a devolver la justicia a lo que corresponde", complementó el directivo de los microbuseros, confirmando la incursión del club ante la entidad con sede en Lucerna, Suiza.

La molestia del "Chago" radica en que la falta fue cometida en 2024, por lo cual la sanción se debió aplicar a dicho campeonato y no al actual. "Ese es el gran error. No se debe hablar mal de los tribunales, pero el Tribunal pretendió legislar y ellos deben aplicar la ley, no legislar", puntualizó Faúndez.

Cabe señalar que Santiago Morning arrancó el torneo con un triunfo y dos empates, pero como consecuencia del castigo, se estancó en la última ubicación de la tabla con un puntaje de menos cuatro unidades.

