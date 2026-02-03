Sánchez y Suazo recibieron contundentes críticas tras la derrota del Sevilla

Los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron blanco de lapidarias críticas de la prensa española por el escaso aporte que tuvieron en la goleada por 4-1 que sufrió el Sevilla a manos del Real Mallorca, resultado que comprometió al cuadro andaluz con el descenso.

"No se sabe si ha pasado cerca de la Giralda, pero ya lleva el brazalete de capitán. Rompió el fuera de juego de manera inocente en el 2-1, y sus llegadas arriba acabaron siempre en nada", señaló El Desmarque sobre el lateral izquierdo.

Con respecto al "Niño Maravilla", quien ingresó en el minuto 60, le recriminaron que "falló una clarísima nada más salir por ir con poca fe. No le pega. Totalmente falto de chispa. Muy malos sus minutos".

El medio partidario El Sevillista tampoco tuvo piedad con el tocopillano. "Nulo su tiempo en el terreno de juego, ni ha generado ni tampoco ha aprovechado esa oportunidad que tuvo el chileno", indicaron.

En cuanto al zurdo formado en Colo-Colo, apuntaron que "tuvo varias complicaciones al inicio en su lado pero supo solventarlas de manera correcta. El chileno rompe el fuera de juego de manera ilógica en el segundo tanto y en el resto del encuentro no estuvo nada bien".

El portal Sevilla Actualidad tampoco quedó conforme con el zaguero, a quien le recriminó que "no se ha hecho dueño de la banda, en ataque ha estado prácticamente desaparecido y en defensa muy poco contundente".

En el caso del atacante acusaron que "tuvo una posibilidad de marcar pero ha estado poco presente en el juego, se esperaba más de él".

Solo ABC se apiadó de Sánchez, quien fue aprobado por el ciado medio, argumentando que "rozó el gol nada más entrar. Se entregó al máximo".

Sin embargo, con Suazo la historia fue completamente distinta. "¿Qué tiene que hacer Oso para sentar al chileno? No dio una durante la primera mitad", remarcaron haciendo referencia al joven Joaquín Martínez Gauna, quien pelea el puesto con el criollo.

