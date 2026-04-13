Sánchez palpita el partido de Coquimbo contra Universitario por Copa Libertadores: "Estamos motivados contra cualquier equipo"

Coquimbo Unido ya se encuentra en Perú preparando el partido de este martes ante Universitario de Deportes, válido por la fecha 2del Grupo B de la Copa Libertadores, certamen donde los "piratas" debutaron con un empate ante Nacional de Uruguay.

Apenas pisaron el país incaico, el arquero Diego Sánchez se dio el tiempo de entregar unas escuetas declaraciones a la prensa presente. Sobre el cuadro local, el guardameta afirmó que "es un duro rival, estamos muy bien preparados para este partido".

En esa misma línea, el experimentado cancerbero quiso destacar la actitud del plantel de cara a este desafío internacional. Al respecto, remarcó que "estamos motivados con cualquier equipo. Contra quien nos toque estamos motivados, la motivación siempre es nuestra".

Finalmente, respecto al marco de público y el lleno total que se espera en el estadio Monumental de Lima, el "Mono" prefirió bajarle el perfil a la situación. "Sabemos a lo que venimos, sabemos que somos visita y es un equipo fuerte que tiene mucha barra. Ya está más que estudiado eso", sentenció.

PURANOTICIA