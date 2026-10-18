San Marcos igualó con Puerto Montt y abre opción de liguilla a Unión Española

San Marcos de Arica no pudo con Puerto Montt y desperdició la oportunidad de sacar una clara ventaja que les dejara casi inscritos en la postemporada del Campeonato del Ascenso.

Los Bravos del Morro necesitaban la victoria, al igual que los Delfines, que también estaban obligados a ganar si pretendían ingresar a la liguilla, porque cualquier otro resultado les dejaba sólo una opción remota.

Durante el primer tiempo hubo mínimo poder creativo y las acciones de peligro concreto no existieron prácticamente. La segunda fracción, en cambio, tuvo un vuelco y se vio un duelo más atractivo, tanto que a los 50’ el golero de los ariqueños, Benjamín Tapia, tuvo que salvar la valla desde la línea de sentencia.

Los locales reaccionaron y un remate de Augusto Barrios se fue levemente desviado a los 54’. Cuatro minutos después, un tiro de Nahuel Donadell inquietó a Luis Ureta.

Bryan Taiva para Puerto Montt intentó abrir la cuenta con un globito que no llegó a destino y que graficaba que había cambiado el trámite de juego, aunque faltaba el gol.

Las acciones ofensivas continuaron. Hubo un gol anulado para cada equipo producto de fuera de juego, y por más que los ataques no cesaron, no llegó la apretura de la cuenta y el lance se cerró con una igualdad cero a cero.

San Marcos de Arica llegó a 40 puntos, los mismos que tiene Deportes Copiapó, y le abrió las opciones a Unión Española, que tiene 36, pero todavía debe disputar el encuentro de esta fecha, que es precisamente ante los Leones Atacameños, el cual se desarrollará este lunes 19 de octubre a contar de las 19:00 horas en el estadio Santa Laura.

PURANOTICIA