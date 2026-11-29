La Liga de Primera vive sus tramos finales y este domingo podría quedar certificada la segunda plaza nacional para la fase de grupos de la Copa Libertadores (la primera ya la tiene Colo Colo al ser el campeón).

Ello porque puede que Universidad de Chile logre el lugar de Chile 2.

Estoo podría darse de dos maneras al contar el equipo de Fernando Gago con 54 unidades, cinco más que Universidad Católica (49), el único que lo amaga en esta opción.

La primera es que la U simplemente derrote a Deportes Concepción en el Ester Roa, juego que se iniciará a las 18 horas.

Si no lo logra, al equipo azul le queda otra oportunidad: que Universidad Católica, también a partir de las 18 horas, no venza a Huachipato en el Claro Arena.

Si la UC, en tanto, gana y la U no, todo se definirá la próxima semana en la última fecha de la Liga de Primera.

PURANOTICIA