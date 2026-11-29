San Marcos de Arica logró un empate como visita frente a Magallanes en el estadio Municipal de San Bernardo y clasificó a las semifinales de la liguilla del Ascenso.

Para los Carabeleros era un desafío muy complicado, ya que debían revertir el 2-0 de la ida. Además, tenía la ausencia de tres jugadores por suspensión, por lo que llegó a este lance con un camino para nada favorable.

De inmediato, el equipo de Miguel Ponce se puso en faenas ofensivas y a los dos minutos Cristóbal Jorquera ya había probado las manos de Benjamín Tapia. Aunque la respuesta vino como acto seguido, y en una acción que comenzó Camilo Melivilú, el horizontal evitó la conquista de los nortinos.

A los 20' pudo concretarse un golazo. Magallanes perdió la pelota en la salida. Los ariqueños atacaron por el sector derecho y un centro fue conectado por una chilena de Nicolás Zedán, pero el balón se fue desviado, aunque igualmente la acción generó aplausos de los concurrentes al Municipal de San Bernardo, que veían cómo los locales dominaban, pero no generaban mucho peligro.

Los del "Manojito de Claveles" entendieron que debían acelerar en sus pretensiones de gol sobre el cierre del primer tiempo, pero el portero Tapia estuvo concentrado para anular cualquier opción que significara ver derrotada su valla. Aunque la osadía de los albicelestes les siguió abriendo la ruta del contragolpe a los de San Marcos. A los 42' Juan Pablo Zozaya fue ovacionado por evitar el gol tras un tiro de Agustín Maidana.

Antes del descanso, a los 44', Magallanes pudo irse en ventaja. Alessandro Toledo ganó en velocidad, entró solo al área, pero el oportuno achique de Tapia dejó el marcador en blanco al término del primer tiempo.

En la segunda fracción el panorama no cambió mucho. Las intentonas de la Academia no encontraban la ruta del gol, y cuando eso aconteció con Matías Fredes a los 66', una posición de adelanto invalidó la conquista.

San Marcos no tuvo la impericia como problema. A los 74' en una nueva contracarga, Gonzalo Reyes escapó por la izquierda y no tuvo quien le interrumpiera la carrera, por lo que un tiro rasante y cruzado se anidó en el fondo del arco para el 1-0.

Los Carabeleros maquillaron su eliminación con el tanto de Ignacio Serpa a los 85' que ganó a todos por arriba y su cabezazo se anidó en un rincón donde Tapia no pudo llegar.

En semifinales habrá duelo de equipos del norte grande, donde San Marcos de Arica se medirá con Deportes Antofagasta, comenzando los duelos a mitad de semana, en horario por confirmar, en el estadio Carlos Dittborn.

PURANOTICIA