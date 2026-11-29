Ya no hay espacio para especular. Hay que ganar o ganar. No queda otra opción porque, el no hacerlo, puede implicar un castigo terrible: el descenso.

Esta tarde, la Liga de Primera vivirá momentos cruciales en la lucha por evitar la caída a la Liga de Ascenso 2027.

Y todo se verificará en cuatro partidos, que se jugarán todos a partir de las 20.30 horas de este domingo.

Sin duda que el duelo de mayor morbo será el animarán en el estadio Nicolás Chahuán los elencos de Unión La Calera (27 puntos) y Universidad de Concepción (26) que son el penúltimo y último del torneo.

Para los penquistas no sirve otro resultado que ganar porque si no lo hace, no podrá alcanzar en la última fecha al antepenúltimo, Cobresal (30) que este domingo, además, enfrenta a Ñublense en Chillán, ni tampoco a Audax Italiano (30) que hoy recibirá a Palestino.

Si los caleranos, en tanto, no ganan, deben esperar que Cobresal y Audax pierdan este domingo para mantener opciones de salvación en la última fecha.

La tensa jornada dominical se completará con otro equipo que matemáticamente aún no están a salvo del descenso.

O’Higgins (31), que visitará a Everton en Sausalito.

PURANOTICIA