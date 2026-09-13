San Marcos golea 3-0 a Curicó Unido en medio de denuncia de la ANFP

En medio de semanas complejas por la denuncia que presentó en su contra la ANFP, San Marcos se reencontró con el triunfo en la Liga de Ascenso goleando por un inapelable 3-0 a Curicó Unido en el estadio Carlos Dittborn.

La escuadra nortina, acusada de presuntas irregularidades en sus estados financieros, abrió la cuenta en el cierre del complemento con una anotación de Camilo Melivilu (45').

Gonzalo Reyes (69') y Nicolás Zedan (90+5') aumentaron las cifras para el elenco santo, mientras que la visita sufrió con la expulsión de Lucas López (83').

De esta manera, los ariqueños tomaron un respiro en medio de sus difíciles semanas y treparon al séptimo lugar con 36 puntos. Los torteros en cambio, se mantuvieron en la 13a ubicación con 24 unidades, seis por arriba de la zona de descenso.

Cuando se reinicie el torneo a inicios de octubre, Curicó Unido visitará al líder Santiago Wanderers y San Marcos se verá las caras con Deportes Antofagasta.

PURANOTICIA