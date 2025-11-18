San Marcos de Arica vence a Rangers y pone un pie y medio en las semifinales de la liguilla por el Ascenso

Con casi 12 mil personas en las tribunas del estadio Fiscal de Talca, Rangers se complicó con una tempranera tarjeta roja y no pudo contrarrestar la efectividad de San Marcos de Arica, elenco que se impuso por 2-0 y obtuvo una importante ventaja en la llave por los cuartos de final de la liguilla de promoción.

El partido tuvo un inicio inesperado, ya que en el minuto seis el árbitro Mathías Riquelme se vio en la obligación de paralizar las acciones debido al fuerte olor a bombas lacrimógenas que ingresó al recinto debido a incidentes en el exterior.

Como si esto fuera poco, un corte de luz en los estudios centrales complicó la transmisión oficial del encuentro por parte de TNT Sports, que se mantuvo sin relatos ni comentarios, únicamente con la voz del reportero de cancha.

Luego de una larga espera el compromiso se pudo reanudar y el dueño de casa estuvo a nada de ponerse en ventaja con un disparo que Gary Moya que pasó apeas sobre el travesaño (11'). Sin embargo, el pleito se puso cuesta arriba para su equipo por la expulsión de Matías Sandoval (22') por un manotazo a un rival.

Así y todo, los locales no bajaron los brazos y Claudio Servetti coqueteó con la apertura del marcador con un cabezazo dentro del área (33'). Y cuando se jugaban los descuentos, Javier Rivera sacó un zapatazo que se desvió en Sebastián Leyton y descolocó al guardameta José Luis Gamonal (45+2').

A pesar de estar con diez hombres sobre el césped y encontrarse por debajo en el tanteador, los pupilos de Erwin Durán salieron con todo para afrontar el complemento y por varios pasajes se vieron superiores al conjunto ariqueño, que no hallaba los espacios para aproximarse nuevamente al cancerbero talquino.

El trámite de la contienda no tuvo mayores variaciones en el transcurso del segundo lapso, pero con el correr del reloj, el cuadro santo le bajó un cambio a la intensidad y comenzó a jugar con la desesperación de los piducanos, que aun con las variantes introducidas por el entrenador no era capaz de hilvanar acciones de peligro en campo contrario.

Cuando se jugaban los descuentos, Diego Plaza superó al arquero maulino con un derechazo desde fuera del área (90+3'), sentenciando un resultado que sembró más tranquilidad en las huestes de San Marcos de Arica pensando en el duelo de vuelta, fijado para este domingo al mediodía en el estadio Carlos Dittborn.

IMÁGENES

PURANOTICIA