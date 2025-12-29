La U ya tendría fecha y hora para enfrentar a Racing Club en pretemporada

En medio de la lenta búsqueda de refuerzos y a la espera de anunciar a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador, Universidad de Chile estaría cerca de abrochar un importante duelo para su pretemporada.

Durante el fin de semana surgieron los rumores de que el cuadro azul se enfrentaría a Racing Club en el marco de un torneo amistoso a realizarse en Concepción, encuentro que cada vez va tomando más forma.

De acuerdo al medio local Octava Pasión, el pleito entre la U y la Academia se llevaría cabo el 18 de enero a contar de las 19 horas y contaría con un aforo de 24 mil espectadores.

Cabe recordar que el Romántico Viajero tiene agendado un compromiso ante Universitario de Perú por la tradicional Noche Crema, pleito pactado para el 24 de enero.

PURANOTICIA