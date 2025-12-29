Manley Clerveaux rompió el silencio y negó indisciplinas en Colo-Colo

Manley Clerveaux, joven delantero de Colo-Colo, rompió el silencio y negó rotundamente los rumores sobre las presuntas indisciplinas y faltas de respeto que lo habrían marginado del Cacique tanto en la serie de Proyección como en el primer equipo.

En entrevista con AS Chile, el jugador de ascendencia haitiana afirmó que "he visto comentarios que no me gustan, pero nada, soy un jugador que responde en la cancha. Ahí puedo decir lo que quiero, pero afuera soy tranquilo y buena onda. La gente que me conoce lo sabe".

"Apareció que yo llegaba tarde a entrenar o que me mandaron a correr por fuera y eso nunca pasó. Molestan (los comentarios), pero no puedo quedarme pensando en eso", agregó el atacante.

Respecto a su relación con el entrenador del cuadro popular, Fernando Ortiz, el extremo de 19 años destacó que "El profe es muy buena onda conmigo. Nos ve, nos saluda, e incluso me abraza. Lo mejor es que el profe siempre está con esa sonrisa y siempre trata de ayudar a los juveniles. Pero de que tengamos algún roce, no... Con el profe todo tranquilo, todo muy buena onda".

Por otra parte, el nacido en 2006 se refirió a su próximo desafío para la temporada 2026. "Este préstamo en Deportes Puerto Montt lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha responsabilidad. Voy a jugar y a demostrar el tipo de jugador que soy. Varias personas ya me conocen dentro y fuera de la cancha", puntualizó.

Por último Clerveaux remarcó que en este proceso "no voy a pelotudear, ni a joder. Voy a hacer lo que tengo que hacer".

