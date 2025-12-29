Advierten que Gabriel Suazo volvería a ser baja en Sevilla por una lesión

Pésimas noticias llegan desde España con respecto al seleccionado nacional Gabriel Suazo, quien no estuvo presente durante el entrenamiento matutino de este lunes en el Sevilla.

Fue el propio elenco blanquirrojo que ante las especulaciones de varios medios españoles anunció a través de sus redes que el lateral izquierdo presentó una lesión en el soleo de la pierna izquierda.

Lo más preocupante es que la dolencia fue la misma que ya lo sacó de circulación tras el partido de fines de noviembre ante Espanyol, volviendo recién el 20 de diciembre en la derrota ante Real Madrid.

"Las primeras exploraciones a Suazo estiman que tardará otras cuatro o cinco semanas en volver a jugar", aseguraron desde Estadio Deportivo.

La información llega en el peor momento para el formado en Colo Colo, quien deberá ceder su lugar al prometedor carrilero Joaquín Martínez, quien cumplió una destacada función en los partidos que tuvo que sustituir al criollo.

