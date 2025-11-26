San Marcos de Arica saca una ventaja mínima ante Cobreloa en la semifinal de ida de la liguilla de Ascenso

San Marcos de Arica se hizo fuerte de local y derrotó por 2 a 1 a Cobreloa en el estadio Carlos Dittborn, en el partido de ida de las semifinales de la liguilla del Ascenso.

Muy temprano a los 38 minutos, el "santo" se quedó con uno menos por la expulsión del zaguero Matías Moya por doble amonestación.

Lo curioso es que ello no hizo reaccionar a los "mineros". Al contrario, le dio impronta mayor a los locales quienes, disminuidos, lograron abrir el marcador con anotación de Alfredo Ábalos (43’) tras un grueso error en el despeje de David Tapia.

Más extraño fue que los naranjos no recompusieran nada en el segundo tiempo porque si bien obtuvieron el empate (54’) con un cabezazo soberbio de Gustavo Gotti luego de un centro de Aldrix Jara, la verdad es que nunca se animaron de verdad a ir a matar el partido para llevarse una victoria tranquilizadora.

Y ello lo pagaron caro porque en los minutos finales se le vino el mundo abajo a Cobreloa.

Primero, con la expulsión de Branco Provoste (90’) y luego por el penal cometido por Agustín Heredia (mano) y que le dio al veterano Ramón Fernández convertir su primer gol en la temporada (93’) y hacer estallar a la mayoría de los 5.285 espectadores de San Marcos presentes en el estadio mundialista.

Con este resultado, los ariqueños viajarán a Calama con ventaja para la revancha del domingo en el estadio Zorros del Desierto, donde se definirá el finalista.

