San Marcos de Arica mantiene viva la ilusión del título con su victoria sobre San Felipe

San Marcos de Arica volvió a abrazarse en el estadio Carlos Dittborn con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Unión San Felipe que lo llenó de ilusión en la lucha por el título de la Liga de Ascenso.

En un partido parejo donde ambos equipos se repartieron la tenencia del balón y el protagonismo de las acciones, los nortinos abrocharon su triunfo con una anotación de Marcos Camarda en el filo del primer tiempo (40').

Con este resultado, el cuadro santo se instaló en el tercer puesto con 45 puntos, cuatro por debajo del líder Universidad de Concepción y aun tiene una mínima chance de pelear por la punta. El elenco aconcagüino, en cambio, se estancó en el 14° puesto con 27 unidades, una por arriba de la zona de descenso.

En paralelo, Curicó Unido se hizo respetar en el estadio Municipal de Molina y tomó un respiro en pelea por mantener la categoría tras imponerse por la cuenta mínima a Santiago Wanderers.

Aunque los torteros fueron superiores al Decano, solo pudieron desequilibrar el marcador con un penal convertido por Cristián Bustamante en en la agonía del compromiso.

Así, los albirrojos escalaron hasta el undécimo lugar con treinta positivos, distanciándose a cuatro del fondo de la tabla. Por su parte, el conjunto porteño quedó quinto con 41 puntos.

En la penúltima fecha del certamen, Unión San Felipe se verá las caras con el colista Santiago Morning, San Marcos visitará a Deportes Santa Cruz, Curicó Unido desafiará Deportes Recoleta y Santiago Wanderers enfrentará a Cobreloa.

