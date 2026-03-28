San Marcos de Arica logra su primer triunfo tras vencer a Unión Española

La espera terminó para la hinchada de San Marcos de Arica. Luego de un inicio de torneo marcado por la paridad, el conjunto nortino consiguió su primer triunfo en la Liga de Ascenso 2026 al derrotar con solidez a Unión Española por 2-0. El encuentro, disputado en el estadio Carlos Dittborn ante 1.722 personas, permitió que los locales cortaran una seguidilla de cinco empates consecutivos que mantenía la inquietud entre sus seguidores.

El trámite del compromiso mostró a un equipo ariqueño superior, impulsado por el despliegue de Boris Sagredo por la banda derecha, quien se transformó en un problema sin solución para la zaga de los dirigidos por Ronald Fuentes. La superioridad se materializó a los 31 minutos, cuando Cristóbal Guerra despachó un potente remate de media distancia para abrir la cuenta, estableciendo una ventaja justa para lo visto en el terreno de juego.

En el complemento, el cuadro hispano intentó reaccionar y equilibrar las acciones tras haber vencido a Puerto Montt en la jornada previa. Sin embargo, la falta de consistencia impidió que los de Independencia lograran el empate. La sentencia definitiva llegó a los 64 minutos, momento en que Camilo Malivilú aprovechó una oportunidad dentro del área para estructurar el 2-0 final.

Con este resultado, el elenco de la Puerta Norte escala en la clasificación para alcanzar los ocho puntos, dejando atrás las dudas de las primeras fechas. Por su parte, Unión Española no logró replicar el nivel mostrado anteriormente y fue sobrepasada tanto en la posesión como en la generación de peligro durante gran parte del duelo sabatino.

PURANOTICIA