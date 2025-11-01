San Marcos de Arica golea a Rangers y llega con fe a la liguilla

San Marcos de Arica cerró el viernes por la noche su participación en la fase regular de la Liga de Ascenso con una buena actuación en el estadio Carlos Dittborn y superó con un sólido 3-0 a Rangers de Talca, confirmando así su condición de candidato a subir de categoría en la liguilla que se realizará tras la conclusión del campeonato.

La escuadra nortina, dirigida por Germán Cavalieri abrió la cuenta tempranamente cuando Camilo Melivilú (4') aprovechó un error defensivo del conjunto talquino.

En el complemento, Marcos Camarda hizo un doblete en apenas cuatro minutos (60' y 64'), dejando sin reacción al cuadro talquino que también estará presente en los playoffs.

En otro partido jugado en la jornada del viernes de la Liga de Ascenso, Deportes Concepción dio una gran ilusión a su hinchada al vencer agónicamente por 2-1 a Unión San Felipe y así asegurar su sitio en la liguilla.

El elenco lila abrió la senda triunfal recién iniciado el cotejo ante los aconcagüinos gracias a un gol de Angel Gillard (3') que aprovechó un rebote tras una atajada solida de Christian Fuentes.

Sergio Vergara (64') reaccionó rápido ante el penal que Nicolás Araya contuvo para establecer el 1-1 parcial para Unión San Felipe.

Sin embargo, sobre el final del encuentro Carlos Escobar (85’) apareció como héroe y cerró con gol una jugada colectiva para darle el triunfo a los pupilos de Patricio Almendra.

En Temuco, finalmente , los locales culminaron su participación en la temporada 2025 venciendo por 3-0 a Recoleta con goles de Diego Buonanotte (37’) de penal, Roberto Riveros (43’) y Luis Acevedo (82’).

