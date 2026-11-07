San Marcos de Arica apela fallo que lo desafilia del fútbol profesional

El viernes, San Marcos de Arica presentó ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP su apelación al fallo emanado por la Primera Sala que desafilió al club de la Liga de Ascenso del fútbol profesional por inconsistencias en los balances contables de los años 2024 y 2025 y presentación de documentación falsa según denunciaron en su momento los clubes Rangers, Santa Cruz y Unión San Felipe.

San Marcos de Arica, al dar a conocer la diligencia ante la Segunda Sala, señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales que “queremos transmitir a nuestros hinchas y a la ciudad de Arica la total tranquilidad de que el equipo jurídico del club ha elaborado una argumentación sólida y fundamentada, orientada a resguardar cabalmente la postura y el trabajo que realizamos día a día”.

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