San Marcos Arica se defiende: "Se nos está acusando de temas que no tienen ningún sustento"

Durante la semana estalló la bomba en la Liga de Ascenso luego de que 15 equipos que participan en el torneo acusaran a San Marcos de Arica, uno de los punteros de la categoría, de tener una millonaria deuda tributaria, además de haber solicitado un préstamo a la ANFP para saldar una multa en contra del club.

Ante el revuelo que se generó, el gerente del conjunto nortino, Mario Salgado, salió a aclarar el tema y en conversación con el portal Primera B hizo un llamado a la calma de los hinchas, asegurando que todo está en regla.

"Nosotros no tenemos copia del documento que firmaron 15 clubes de nuestra división pero si la ANFP nos pidió cierta información que nosotros estamos recabando, el lunes vamos a responder la misiva y dentro de los temas que nos preguntan hay temas de deudas laborales, temas de tributaria, que están relacionadas, por ejemplo, temas de deudas laborales antiguas que se pactaron, que están en convenio con la Tesorería General de la República, que están al día, se están pagando de manera anticipada incluso", partió señalando el ejecutivo.

Sobre la deuda que tendría la institución con el Servicio de Impuestos, el personero del cuadro ariqueño indicó que están "esperando el resultado de la Suprema, en vista de los abogados y de los auditores que nos han visto esa situación tiene pronóstico favorable para nosotros, entonces por eso se informan incluso en las memorias anuales. Por ahí se especulaba que había falsificación de documentos, algo así, no hay nada de eso, estamos super tranquilos y esperamos el lunes entregar toda la información a la ANFP y todos los respaldos para poder cerrar el tema".

Por otra parte, el dirigente descartó que su situación sea similar a la de Athletic Club Barnechea, elenco que perdió su licencia de clubes el año pasado por incumplimientos tributarios, lo que a la postre le significó una sanción de 45 puntos y con ello, su descenso a Segunda División Profesional.

Al respecto, el directivo remarcó que "es algo totalmente distinto porque a nosotros se nos está acusando de temas que no tienen ningún sustento, como digo, estamos recabando todos los antecedentes de esos temas que nos pidió la ANFP, revisando el tema con los auditores, la contadora, los abogados, tenemos toda la documentación así que estamos muy tranquilos".

Por último, Salgado sostuvo que "lamentablemente, estamos en una situación expectante y se empieza a jugar por el escritorio y muchos le tienen un poco de hambre, quizá, a los que van en los primeros lugares, pero nosotros estamos tranquilos, creemos que hemos hecho las cosas bien y por eso queremos transmitirles esa tranquilidad a toda la hinchada".

