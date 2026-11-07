San Marcos acusa manipulación en la ANFP: "Todo manipulado para salvar a Rangers"

Sigue la polémica por la sanción de desafiliación que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de San Marcos, luego de que el presidente de la tienda ariqueña, David Ramos, lanzara una grave acusación hacia los equipos que impulsaron la denuncia.

En diálogo con el podcast "Díaz de Noche", conducido por el diputado de la zona Jorge Díaz, el dirigente no titubeó y afirmó que "esto es para salvar a Rangers de Talca, porque ellos son los que están en la última posición de la tabla, Santa Cruz y San Felipe, que son los clubes que siempre se están salvando por escritorio, pero esto fue todo manipulado para salvar a Rangers de Talca".

Al mismo tiempo. el mandamás del cuadro nortino cuestionó la forma en que se desarrolló la audiencia. "La defensa fue breve, duró cinco, siete minutos y los jueces de la Primera Sala dijeron "entonces es lo mismo que la primera denuncia, sí, es muy similar, a ya, ok", y terminó. Fue una cosa increíble", relató.

El timonel del conjunto celeste reveló que "no pidieron pruebas, no pidieron testigos. Nosotros le pedimos a la ANFP esas grabaciones y justo ese día no se grabó, qué más hacemos nosotros".

El controlador de los Bravo del Morro también emplazó al presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien recordó "salió declarando justo un día antes de que tuviéramos la apelación en la Primera Sala que Arica había presentado documentación falsa. Eso fue gravísimo. Incluso lo llamé y le dije Pablo como se ocurre decir esas cosas justo un día antes de la defensa y me dice 'no David, si fue mala interpretación del periodista'".

De todas maneras, al abordar el fondo de la acusación referente a presuntas irregularidades administrativas, el directivo remarcó que "no veo que tengamos responsabilidad, estamos muy preocupados pero a la vez tranquilos porque tenemos una muy buena defensa, tenemos confianza que vamos a salir bien de esto. Están todas las pruebas y todos los testimonios que a San Marcos de Arica lo están perjudicando de mala manera. Aquí no hay nada".

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