San Luis vence a Magallanes con agónico penal y sigue como líder del Ascenso

San Luis, gracias a un penal sancionado por el VAR, logró un agónico triunfo como visitante sobre Magallanes que lo mantiene como líder del torneo del Ascenso.

Para los carabeleros, este encuentro era la oportunidad propicia para descontar terreno y seguir en la pelea por subir directamente a Primera División, dado que se encontraba con 46 puntos, a cuatro de los quillotanos, lo que les dejaba a sólo una unidad y con dos partidos por disputar.

En el Municipal de San Bernardo, la Academia quiso hacer pesar su localía y se veía mejor que su adversario durante los minutos iniciales, pero una barrida de Matías Osorio sobre Fabián Pastenes precisó de la intervención del VAR, y el juez Juan Lara Luco determinó que debía ser expulsado directamente, y a los 21' Magallanes se quedó con uno menos con largos minutos por jugar.

Pese a la superioridad numérica de los canarios, el peligro se hizo presente en ambas porterías. La mejor prueba se materializó a los 33' cuando San Luis remató por medio de Sebastián Parada. Contuvo el arquero Juan Pablo Zozaya y de allí Magallanes atacó con un disparo de Rubén Farfán que controló Fernando Abarzúa.

La segunda fracción, con gran ocupación de los espacios, volvió a tener a los locales con protagonismo, y con gran desgaste físico de por medio. Un remate de Alessandro Toledo se fue levemente desviado, dando muestras claras de que seguirían buscando la victoria.

A los 77' Zozaya siguió salvando su arco. Un cabezazo de Yerald Pinilla fue atajado en extremo por el golero, que dos minutos después le atajó a Danilo Catalán y nuevamente a Pinilla para dejar su valla en cero.

El momento crucial del partido se vivió a los 89'. El VAR volvió a intervenir y se concedió un penal por mano en el área de la Academia de Matías Cofré. Dos minutos después, Gonzalo Bustos, con mucho dramatismo de por medio, convirtió el gol, dado que el balón había dado en el poste derecho de Zozaya y luego infló las redes.

En los últimos minutos, Matías Fredes vio la segunda cartulina roja en los locales, con lo que se cerró la victoria por 1-0, que le permite al equipo de Huberto Suazo alcanzar los 53 puntos y seguir como puntero y cerca de su regreso a Primera División.

PURANOTICIA