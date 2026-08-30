San Luis vence a Iquique por 1-0 y escala al tercer lugar de la Liga de Ascenso

San Luis fue una visita ingrata el sábado por la noche y logró derrotar por 1-0 a Iquique en el Tierra de Campeones, en el marco de la fecha 23 de la Liga de Ascenso.

El único tanto del encuentro lo marcó Sebastián Parada a los 51’.

El triunfo encumbró a los dirigidos por el DT Humberto Suazo los 35 puntos, igualando a Magallanes, quedando así en tercera posición (por diferencia de goles) y a tres unidades de Cobreloa, que juega este lunes en Calama con San Marcos de Arica.

La jornada dominical de la Liga de Ascenso anuncia tres partidos: Copiapó-Antofagasta (12.30 horas), Temuco-Puerto Montt (15 horas) y Curicó-Recoleta (17.30 horas).

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