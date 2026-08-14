D. La Serena consigue un valioso triunfo ante la U. de Concepción que se complica en la Liga de Primera

Bajo una intensa lluvia y en una cancha en estado deplorable en el estadio Ester Roa Rebolledo, Deportes La Serena se impuso por un cómodo 2-0 a Universidad de Concepción que le permitió tomar un respiro en la Liga de Primera, a la vez que mantuvo a los "foreros" mirando de reojo la zona de descenso.

"Penquistas" y "papayeros" llegaron a este encuentro apremiados por su delicada posición en la tabla de ubicaciones. Y por lo mismo, ambos tenían la obligación de quedarse con los tres puntos para alejarse los puestos de descenso.

Aunque las primeras aproximaciones claras del encuentro corrieron por cuenta del cuadro universitario (9' y 18'), fueron los granates quienes abrieron la cuenta en el minuto 24, luego de un centro preciso de Matías Pinto que Ángelo Henríquez se encargó de conectar para vencer al guardameta.

A pesar de este durísimo golpe, el "Campanil" trató de reaccionar y estuvo cerca de emparejar las cifras pero el portero José Ignacio Tapia desvió con lo justo el tiro de Cecilio Waterman (32'). Y en el cierre de la fracción inicial, el árbitro José Cabero anuló el tanto de Ian Rasso para los serenenses por posición de adelanto (40').

El dueño de casa trató de hacerse control de las acciones en el complemento y si bien estuvo más cerca que su adversario de marcar, sus jugadores no fueron precisos de cara al arco, mientras que el elenco nortino, ahora sí, pudo ampliar las cifras con un remate de Rafael Delgado (59') dentro del área chica.

Con la soga al cuello y movido más por amor propio que por un juego particularmente asociado, el conjunto del Biobío aceleró el tranco en el tramo final del cotejo y tuvo en los pies del volante Luis Rojas (72' y 80') sus chances más peligrosas para haber, al menos, acortado distancias.

Esta victoria le dio un tanque de oxígeno a los pupilos de Felipe Gutiérrez, que escalaron hasta el 11° lugar con 23 puntos, cada vez más cerca de la zona de clasificación a copas internacionales. La UDEC, en cambio, se mantuvo 14° con 19 unidades, solo dos por arriba de la línea del descenso.

Para la vigésima fecha del certamen, Deportes La Serena recibirá a Cobresal desde el mediodía del domingo 23. Al día siguiente, Universidad de Concepción visitará a Everton desde las 19:30 horas.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad de Concepción

Jorge Broun; Jorge Espejo (Cristhofer Mesías, 62'), Osvaldo González, Bastián Ubal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater (Moisés González, 76'), Bryan Ogaz (Harol Salgado, 62'), Luis Rojas; Martín Suazo (Iam González, 45'), Cecilio Waterman, Jeison Fuentealba (Pablo Parra, 72'). (DT: Cristian Muñoz)

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Bruno Gutiérrez, Ian Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Matías Marín, Fran Mac Allister; Alexander Oroz (Matías Pinto, 9'; Joaquín Gutiérrez, 77'), Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Ángelo Henríquez (Diego Rubio, 68'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Árbitro: José Cabero

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA