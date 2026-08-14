Franco Calderón dejaría la U. de Chile para llegar a Independiente en calidad de préstamo

La llegada de Igor Lichnovsky a Universidad de Chile dejó de inmediato a un damnificado. Hablamos del defensa Franco Calderón, quien perdió terreno en el once titular desde la llegada del director técnico Fernando Gago.

Ante ese escenario, medios argentinos y nacionales revelaron que el zaguero trasandino cruzaría la cordillera para fichar por uno de los conjuntos más importantes de su país de origen, Independiente de Avellaneda.

El "Chaco" partiría al denominado "Rey de Copas" en calidad de préstamo a cambio de 100 mil dólares, con una opción de compra por dos millones de la divisa estadounidense.

Consignar que Calderón arribó al elenco azul en 2024 y desde entonces ha disputado cien partidos, anotó cuatro goles y conquistó los títulos de Copa Chile 2024 y Supercopa Chile 2025.

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