San Luis sorprendió a Wanderers y se sumó a la pelea por el liderato del Ascenso

La lucha por arrebatarle a San Marcos del liderato de la Liga de Ascenso quedó al rojo vivo luego de la victoria de San Luis sobre Santiago Wanderers, partido que el cuadro canario ganó por la cuenta mínima.

Tras la victoria de Deportes Copiapó sobre Deportes Temuco, los pupilos de Héctor Robles tenían la obligación de ganar también para no perderle terreno al elenco ariqueño.

El duelo tuvo una curiosidad: ante los arreglos en el estadio Elías Figueroa Brander, los caturros tuvieron que hacer de locales en el Lucio Fariña de Quillota, recinto que habitualmente ocupa su rival de este domingo.



A los 10 minutos el Decano tuvo su chance más clara de gol con un centro de Axel Herrera que no alcanzó a conectar Juan Ignacio Duma. Sobre el final de la primera fracción, el árbitro cobró un penal para la visita, el cual no pudo concretar Sebastián Parada ante la atajada de Eduardo Miranda, quien se adelantó unos centímetros, lo cual no fue advertido por el colegiado (45+3').

Sin embargo, en el complemento, Parada tuvo su revancha. Es que en los 66' el juez cobró una nueva pena máxima para el forastero y en esta oportunidad "Seba" no falló, desatando la euforia de su parcialidad.

De esta manera, el conjunto que viste de amarillo escaló hasta el tercer lugar con 16 puntos, quedando a tres de San Marcos. La escuadra verde, en cambio, se estancó en el cuarto puesto con 15 unidades.

El sábado 17 a partir de las 17:30 horas, San Luis recibirá a Curicó Unido, mientras que Santiago Wanderers visitará a Deportes Santa Cruz a contar de las 15:00 del domingo 18.

