San Luis logró sacar un empate en Calama ante Cobreloa

Cobreloa no pudo aprovechar su condición de dueño de casa para darle una alegría su público y cosechó un amargo empate a uno ante San Luis en el estadio Zorros del Desierto, desaprovechando la posibilidad de acercarse al líder de la Liga de Ascenso.

Cuando parecía que los equipos se irían en ceros al descanso, desde el borde del área Gustavo Gotti cedió el balón para Alex Valdés, quien con un zapatazo inatajable puso el 1-0 en favor de los locales (45+1').

Sin embargo, en el inicio del complemento Nicolás Molina se fue en demanda del arco y cuando tenía encima al portero, decidió picar la pelota para emparejar las cifras (48'), resultado que la postre fue definitivo.

Así, los loínos se mantuvieron quintos ahora con 35 puntos, cinco menos que el puntero Deportes Copiapó. La escuadra quillotana, en cambio, se estancó en el décimo puesto con 29 unidades.

San Luis volverá al ruedo el próximo sábado a las 12:30 para recibir a Santiago Wanderers en el estadio Lucio Fariña Fernández. Por su parte, Cobreloa visitará a Deportes Concepción desde las 17:30 del domingo siete de septiembre.

