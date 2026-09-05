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San Luis golea a Cobreloa y deja a Santiago Wanderers como líder del Ascenso

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El equipo dirigido por Humberto Suazo venció 4-1 a los loínos con un triplete de Sebastián Parada. El resultado permitió a los caturros quedar en la cima del torneo.

San Luis golea a Cobreloa y deja a Santiago Wanderers como líder del Ascenso
Sábado 5 de septiembre de 2026 20:05
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En la fecha 24 de la Liga de Ascenso, el panorama futuro es impredecible.

Santiago Wanderers, equipo que hace algunas fechas era un actor secundario y apostaba todas sus fichas a consolidarse en puestos liguilleros, hoy es el primer candidato para ascender. Es el líder absoluto de la categoría.

Y ello lo consiguió este sábado tras su victoria ante Iquique (1-0) y luego por un resultado que no estaba en los planes: la goleada 4-1 de San Luis sobre Cobreloa en Quillota.

La gran figura de equipo que dirige Humberto Chupete Suazo fue Sebastián Parada, quien convirtió tres goles (12’, 38’ y 54’), y pudo ser más pues se perdió un penal en los 35’.

Ignacio Meza sentenció a los a los 58’ la goleada mientras que los descuentos loínos fueron de Rodolfo González (76′) y Gustavo Gotti (89′).

Este resultado también ayudó a San Luis a dar un gran salto en la tabla puesto que, con 38 puntos, quedó ubicado en el tercer lugar tras Santiago Wanderers (44) y Cobreloa (41).

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