San Luis golea a Cobreloa y deja a Santiago Wanderers como líder del Ascenso

En la fecha 24 de la Liga de Ascenso, el panorama futuro es impredecible.

Santiago Wanderers, equipo que hace algunas fechas era un actor secundario y apostaba todas sus fichas a consolidarse en puestos liguilleros, hoy es el primer candidato para ascender. Es el líder absoluto de la categoría.

Y ello lo consiguió este sábado tras su victoria ante Iquique (1-0) y luego por un resultado que no estaba en los planes: la goleada 4-1 de San Luis sobre Cobreloa en Quillota.

La gran figura de equipo que dirige Humberto Chupete Suazo fue Sebastián Parada, quien convirtió tres goles (12’, 38’ y 54’), y pudo ser más pues se perdió un penal en los 35’.

Ignacio Meza sentenció a los a los 58’ la goleada mientras que los descuentos loínos fueron de Rodolfo González (76′) y Gustavo Gotti (89′).

Este resultado también ayudó a San Luis a dar un gran salto en la tabla puesto que, con 38 puntos, quedó ubicado en el tercer lugar tras Santiago Wanderers (44) y Cobreloa (41).

PURANOTICIA