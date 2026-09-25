Hijo de Reinaldo Sánchez asegura que "en estos momentos" no existe ningún proyecto para vender S. Wanderers

En el Cementerio Parque del Mar de Viña del Mar se llevó a cabo este viernes el velatorio del expresidente de Santiago Wanderers y la ANFP, Reinaldo Sánchez.

Y el hijo del fallecido propietario del cuadro "caturro" y actual gerente general del club, Luis Sánchez, agradeció el cariño que ha recibido la familia.

"Hemos recibido muchas muestras de cariños de mucha gente que no veía hace mucho tiempo. Ha sido todo muy grato, porque ha sido muy bien acompañado”, comenzó diciendo en conversación con radio ADN.

Sobre el viaje a España con la sub-20 para disputar la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, sostuvo: "Echamos de menos que fuera mi padre, pero lamentablemente no pudo asistir. Él mandó una carta a todo el plantel diciendo que lamentaba no haber podido acompañarlos, pero que ellos eran los representantes del fútbol chileno, sudamericano y también de Valparaíso. Les dio harta fuerzas para que fueron bien aguerridos y con ganas de triunfar".

Por último, sobre el futuro de Santiago Wanderers tras el fallecimiento de su padre, comentó: "No hay ningún contrato ni proyecto de venta del club en estos momentos, salvo conversaciones informales que en su momento se verán a través de nuestra directiva. Nosotros tenemos reunión de directores este martes y ahí veremos lo que tenemos que hacer".

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