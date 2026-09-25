Colo-Colo vence por la mínima a Audax Italiano y avanza a cuartos de final de la Copa Chile

Colo-Colo se transformó en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile luego de vencer a Audax Italiano gracias al gol de un juvenil.

A diferencia del partido de ida, donde igualaron a cero, los itálicos no se refugiaron y plantearon un partido más ofensivo, considerando las múltiples bajas del "Cacique", y a sabiendas de que un triunfo por cualquier marcador les daba un boleto a la siguiente ronda.

A los dos minutos de juego, Diego Coelho ya remató sobre la puerta de Eduardo Villanueva. El "popular" reaccionó rápidamente y a los 3' Álvaro Madrid exigió una gran contención de Pedro Garrido, que tiró el balón con la punta de su pie derecho al córner.

Tomás Alarcón, a los 16', tejió una acción de ataque con Javier Correa, y el centrodelantero remató cruzado, levemente desviado, en un pleito que seguía apostando por dos conjuntos que iban hacia adelante. Tal como demostró el remate de Michael Vadulli que rebotó Villanueva a los 26'.

La apertura del marcador llegó a los 33' con la anotación del juvenil Gedeón Díaz, quien en su primer partido como titular capturó un balón en el área audina luego de un pivoteo de Madrid y con un zapatazo de derecha la pelota pasó por entre las piernas del golero Garrido y se anidó en el fondo de las mallas para el 1-0 de Colo-Colo.

El segundo tiempo comenzó con igual intensidad en el ataque, y antes de los dos minutos hubo acciones de peligro en cada arco. Así volvió a pasar a los 56' cuando Franco Troyansky remató esquinado al poste izquierdo de Villanueva, pero el guardameta de los Albos evitó la paridad.

Los itálicos nuevamente estuvieron a punto de empatar cuando Diego Coelho ganó en el área del "Cacique" y luego disparó en inmejorable posición su compañero Marcelo Orti, pero elevó.

Los del "popular" también pudieron aumentar. A los 78' tras un tiro de esquina, remató Marcos Bolados y Garrido contuvo pese a la gran cantidad de jugadores que tenía por delante y le impedían la visión de las acciones.

Madrid a los 86' tuvo el 2-0 cuando remató tras una gran jugada colectiva de Colo-Colo. Y para seguir poniendo emoción, Damián Pizarro a los 88' fue levemente superado en un centro cuando los audinos coreaban el gol.

El pitazo final de Mathias Riquelme cerró la victoria de Colo-Colo que ahora lo hace esperar como rival de cuartos de final a quien gane la llave de Deportes Puerto Montt y Ñublense, donde los de la región de Los Lagos ganaron en la ida por 2-0.

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo (1): Eduardo Villanueva, Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg, Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristian Díaz (74’ Sebastián Vega), Gedeón Díaz (70’ Matías Fernández), Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán (60’ Marcos Bolados), Javier Correa (70’ Maximiliano Romero). DT: Fernando Ortiz.

Audax Italiano (0): Pedro Garrido, Oliver Rojas, Diego Monreal, Marcelo Ortiz, Paolo Guajardo (86’ Damian Pizarro), Marco Collao, César Pinares, Raimundo Rebolledo (86’ Felipe Salomoni), Franco Troyansky (66’ Ariel Uribe), Diego Coelho, Michael Vadulli (55’ Giovani Chiaverano). DT: Patricio Graff.

PURANOTICIA