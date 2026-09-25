Chile suma nuevos oros y recupera el cuarto lugar del medallero en los Juegos Suramericanos

Brillante jornada la de este viernes para Chile en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe, Argentina. Es que la delegación nacional sumó nuevas medallas de oro que le permitieron asegurar su segunda mejor participación histórica en los Odesur.

Como si fuera poco, el Team Chile recuperó el cuarto lugar del medallero al lograr desplazar a Venezuela, a falta de un día para el final del evento.

En el dobles mixto del tenis, la dupla integrada por Fernanda Labraña y Matías Soto se impuso a Paraguay por parciales de 6-4 y 6-3 a Paraguay.

En tanto, en el karate, Anastasiia Velozo derrotó 5-3 a la colombiana Wendy Mosquera en la final de la categoría -68 kilos, mientras que el karateca nacional Fabián Huaiquimán también ganó el oro en la definición (-84 kilos) tras superar por 7-3 al ecuatoriano José Acevedo.

En la escalada, Joaquín Urrutia se quedó con el primer puesto con 36 puntos en lead (dificultad), mientras que Martina Castro celebró en la modalidad femenina de la misma prueba.

De esta manera, Chile acumula 46 preseas de oros, por lo que ya aseguró su segundo mejor registro en los Odesur, superando los 40 oros de Lima 1990. Es su mejor rpesentación tras los 50 oros en Santiago 1986.

PURANOTICIA