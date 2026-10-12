San Luis ganó a Puerto Montt y queda puntero absoluto de la Primera B a tres fechas del final

Fue pragmatismo puro el mostrado por San Luis de Quillota.

La escuadra dirigida por Humberto Suazo fue a Puerto Montt y logró ahí alcanzar el liderato de la Liga de Ascenso -desplazando a Cobreloa que el domingo perdió en Copiapó (2-1)- tras imponerse 1-0 y sumar así 50 puntos contra 48 del elenco loíno, a tres fechas del término del torneo.

El único tanto del elenco ganador fue de Fabián Pastenes a los 13 minutos tras pase de Nicolás Muñoz.

Los canarios establecieron dominio en el primer tiempo, pero en los siguientes 45 minutos el panorama cambió.

El cuadro salmonero salió con otra disposición y prácticamente arrinconó a San Luis, que sólo aguantó esperando que pasaran los minutos.

Y lo logró. Pese a que en los minutos finales el dueño de casa tuvo un par de claras ocasiones para empatar, el cuadro quillotano resistió todos los embates.

Finalmente, la expulsión del portomontino Richard Paredes (92’) por insultar al juez Nicolás Gamboa, puso formal punto final a la lucha en el Chinqihue.

San Luis, ahora, es el principal candidato a subir a Primera División.

PURANOTICIA