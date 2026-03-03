San Luis envió carta a la ANFP tras polémico gol recibido ante Curicó

En San Luis reina la molestia luego del gol con la mano que anotó Leandro Benegas, delantero de Curicó Unido, en la igualdad a uno entre quillotanos y torteros por la segunda fecha de la Liga de Ascenso.

Luego de los dichos emitidos por su entrenador, Humberto Suazo, la directiva del conjunto canario envió una carta al presidente de la ANFP, Pablo Milad, donde expresaron su descontento con la validación del tanto.

En el texto divulgado por radio ADN, desde el elenco amarillo manifestaron "nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos en el encuentro disputado ante Curicó Unido en el cual se validó una anotación precedida de una evidente infracción (mano en la génesis de la jugada), situación que ha generado legítimas dudas respecto de la correcta aplicación del reglamento".

Asimismo, recordaron que "en 2025 valoramos el anuncio efectuado por usted respecto de la eventual implementación de un sistema VAR 'Light' en la categoría de Ascenso".

"Entendemos las complejidades logísticas y presupuestarias que ello implica; sin embargo, estimamos necesario que se presente a los clubes un plan formal que contemple: modelo técnico de implementación, cronograma definido, estructura de financiamiento y estándares operativos y de capacitación arbitral", agregaron en el escrito.

Previamente, el mandamás de Deportes Temuco, Marcelo Salas, también había hecho eco de la polémica. "Lo venimos diciendo hace rato: es necesario el VAR en la Serie B. Creo que es importante para toda la industria del fútbol contar con él y con costos bajos. Sigo creyendo, como el año pasado, que se puede hacer", comentó en su cuenta de Instagram.

