Senado aprueba reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

Durante la tarde de este miércoles, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), proyecto liderado por el parlamentario Matías Walker desde su época como diputado.

La Cámara Alta le dio el visto bueno a la iniciativa en una contundente votación donde recibió 34 votos a favor, ninguno en contra y solo dos abstenciones de los congresistas Javier Macaya y Gustavo Sanhueza.

Entre sus puntos, la normativa implica la separación entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile, actuando ambos como entidades autónomas.

Junto con esto, también se introducen regulaciones para prohibir la participación accionaria en más de un club (multipropiedad), además de mayor fiscalización y terminar con los conflictos de interés.

De esta manera y tras diez años de tramitación, solo falta que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto para que este se transforme en ley.

PURANOTICIA