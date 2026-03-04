Las Diablas vencen a Australia y dan un paso gigante hacia el Mundial de hockey

La selección femenina de hockey césped dio la sorpresa este miércoles y venció por un ajustado 2-1 Australia, consiguiendo su segundo triunfos en las Qualifiers para el Mundial de Países Bajos y Bélgica, programado para agosto próximo.

En el duelo disputado en el estadio Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, las Diablas se pusieron en ventaja gracias a una anotación de Josefa Salas.

Stephanie Kershaw emparejó las cifras para el elenco oceánico, octavo del orbe y medallista de bronce en el último torneo mundialista. Sin embargo, en el epílogo del encuentro, María Jesús Maldonado sentenció la victoria para el cuadro criollo.

De esta manera, el conjunto nacional llegó a seis puntos y quedó con un pie y medio en las semifinales, ya que incluso una caída ante Francia en la última fecha (mañana jueves a las 19:45 horas) podría darle el boleto a la ronda de los cuatro mejores.

Cabe recordar que este Premundial entrega cupos director a la cita planetaria para los finalistas y el tercer lugar, además del mejor cuarto entre el certamen que se lleva a cabo en Santiago y el que se realiza en Hyderabad, India.

