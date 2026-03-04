Apagón en el Zorros del Desierto: alcalde de Calama apunta a posible “falla humana” tras retraso en duelo por Copa Sudamericana

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, sacó la voz luego del la falla que sufrió uno de los generadores del estadio Zorros del Desierto, situación que retrasó en más de una hora y media el inicio del encuentro entre Audax Italiano y Cobresal por Copa Sudamericana.

En declaraciones recogidas por En La Línea, el edil aseguró que "nunca habíamos tenido problemas de cortes, nunca, y nos pareció un poquito preocupante la situación de ayer. Esperamos los informes de los técnicos, porque al final tuvo que intervenir la municipalidad anoche mismo con el apoyo de Cobresal".

La autoridad comunal agregó que "ya está solucionado todo respecto a la alimentación de las torres. Estas no se quemaron, lo que pasó fue que la fuente primaria de un generador al parecer no funcionó como correspondía. y al parecer hubo una falla humana de manejo. Revisaremos en la interna que sucedió".

Por otra parte, aclaró que "se hace todo el proceso que corresponde por ley, se generó el contrato de arriendo con todas las garantías mínimas, aunque el funcionamiento, operación y mantención corresponde a Cobresal".

Por último, Chamorro señaló que conversó "con varias personas importantes del fútbol profesional. Entendieron la situación. Todo está respaldado con un contrato de arriendo. Estamos disponible siempre para Cobresal que es un buen aliado de Calama".

PURANOTICIA