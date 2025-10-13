San Luis de Quillota y D. Recoleta protagonizaron un empate que no los beneficia en su lucha por la liguilla del Ascenso

San Luis de Quillota y Deportes Recoleta protagonizaron un empate sin goles por la Liga de Ascenso.

El partido válido por la fecha 24 se disputó la noche de este lunes en el estadio Lucio Fariña.

Con la igualdad, los "canarios" quedaron empatados con Rangers de Talca en la tabla de posiciones con 37 puntos, sin embargo, los de la región del Maule se ubican por diferencia de gol en la octava ubicación, último puesto de clasificación a la Liguilla.

Por su parte, los "albiazules" marchan en el décimo puesto con 34 puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Fernando Guajardo enfrentarán a Deportes Concepción el domigo 19 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Mientras que los comandados por Jaime Landeros recibirán a Rangers de Talca el viernes 17 de octubre a las 15:30 horas en el estadio Municipal de Recoleta.

(Imagen: Jordan Moraga | Comunicaciones San Luis de Quillota)

