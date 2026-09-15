San Luis de Quillota supera a D. Antofagasta y le mete presión a S. Wanderers en el Ascenso

San Luis de Quillota volvió a sorprender en la Liga de Ascenso y gracias a su victoria por 2-1 sobre Deportes Antofagasta en el estadio Lucio Fariña Fernández, se metió de lleno en la parte alta de la tabla, muy cerca del puntero Santiago Wanderers.

El cuadro de la región de Valparaíso no bajó los brazos luego de que le anularan un tanto a Facundo Juárez (7') y abrió la cuenta por medio de Sebastián Parada (23').

Fue el mismo atacante quien aumentó las cifras en favor de los pupilos de Humberto Suazo en el inicio del complemento (48'), mientras que Brayan Hurtado anotó el único descuento de los pumas (62').

De esta manera, el elenco "canario" escaló hasta el tercer puesto con 41 puntos, tres menos que el líder Santiago Wanderers. El conjunto albiazul, en cambio, quedó quinto con 38 unidades.

Cuando se retome el torneo, Deportes Antofagasta recibirá al colista Rangers desde las 12:30 horas del domingo 4 de octubre. Ese mismo día a las 17:30 horas, San Luis de Quillota se verá las caras con Unión Española.

PURANOTICIA