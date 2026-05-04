San Luis de Quillota golea a Unión San Felipe y trepa en la tabla de posiciones en el Ascenso

San Luis de Quillota goleó por 4 a 0 a Unión San Felipe por la fecha 10 de la Liga de Ascenso.

En un compromiso disputado en el estadio Lucio Fariña Fernández, el conjunto "canario" fue ampliamente superior, sumando tres puntos importantes.

A los 28 minutos, Cristian Leandro González abrió la cuenta para los locales tras una buena acción ofensiva.

A los 43’, Gamal Plaza amplió la ventaja, por lo que los quillotanos se fueron al descanso con un 2 a 0.

Ya en la segunda mitad, San Luis de Quillota aumentó el marcador con la anotación de Sebastián Parada a los 59 minutos.

El gol final del partido fue obra de Yerald Pinilla desde el punto penal, en el minuto 90+7.

Con este marcador, los "canarios" trepan a la décima ubicación con 13 puntos, mientras que el "Uní-Uní" se queda en la decimocuarta posición con 9 unidades.

(Imagen: @sanluisdequillota)

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