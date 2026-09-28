Ortiz aborda la confesión de Vozinha y asegura tener "incertidumbre" por el futuro de Vidal

En vísperas del partido con Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de Copa Chile, el director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, se refirió a las recientes declaraciones de Vozinha, quien causó sensación en la Copa del Mundo con la selección de Cabo Verde.

En la conversación, el arquero de 40 años lamentó cómo el salto al estrellato afectó su vida personal. "He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad (...) Si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la de antes", comentó a The Observer, junto con analizar su futuro en el "Cacique".

Ante las declaraciones del guardameta, el entrenador indicó en rueda de prensa que "le ha cambiado la vida de lo que era y lo que es hoy a nivel mundial, él sabrá por qué se manifiesta de esa manera. Me gusta que se proyecte para jugar una copa tan importante como la Libertadores, que tenga la intención de querer seguir y jugarla. Se verá todo en su momento, pero me gusta que se proyecte".

"Ha rendido siendo la figura que era, no creo que porque se exprese pueda cambiar su rendimiento, sigue siendo el mismo que conocimos en el Mundial", complementó el "Tano".

El estratego también fue consultado por la actualidad de Arturo Vidal, quien todavía no ha renovado su contrato, el cual expira en diciembre. "Ojalá nunca llegue el retiro, es un jugador extraordinario por su presente y lo que le ha dado al fútbol chileno. Tiene mucha jerarquía y calidad, no solo en lo deportivo. Esa incertidumbre que puede llegar a tener él yo también la tengo", expresó.

De todas maneras, el adiestrador argentino puntualizó que "voy en la línea de lo dicho por el presidente (Aníbal Mosa), apresurarme a hablar algo sería algo incierto. ¿Por qué pensar en algo que todavía no sabemos si vamos a estar? Es jugador del club, su presente es bueno, pero el día de mañana es lo importante, donde tenemos que hacer un buen partido".

Sobre la visita de su equipo al estadio Chinquihue, el DT del conjunto popular reconoció que "no soy mucho del césped sintético, considero que es difícil jugar al fútbol en ese sentido, pero es el rival que nos tocó, merece respeto. Sabemos que es un equipo competitivo, aún con las bajas que tienen. Iremos a hacer nuestro trabajo para traernos un resultado positivo".

Por último, Ortiz ratificó la titularidad del golero Eduardo Villanueva, aun cuando Gabriel Maureira volvió a entrenar tras su contusión en el codo. "Va a estar de nuevo en el arco, lo ha hecho bien y me gusta darle la confianza que se merece al jugador que se ha ganado una oportunidad y la ha aprovechado", cerró.

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