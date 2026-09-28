ANFP oficializa la programación de la llave entre la U y D. Antofagasta por cuartos de final de Copa Chile

La ANFP oficializó la programación de la llave de cuartos de final de Copa Chile entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.

La acción arrancará recién el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas, con el cuadro "puma" recibiendo a los azules en el estadio Calvo y Bascuñán.

La revancha, en tanto, se disputará dos semanas después a las 20:00 horas, pero con una importante salvedad.

Es que para el compromiso de vuelta, el elenco estudiantil no tendría recinto para enfrentar al conjunto nortino, en un mes marcado por los conciertos de la banda coreana BTS en el estadio Nacional, programados para los días 14, 16 y 17.

Cabe recordar que Universidad de Chile se instaló en la ronda de los ocho mejores tras superar por un global de 2-1 a Everton, mientras que Deportes Antofagasta venció por un marcador total de 5-2 a Deportes Iquique.

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